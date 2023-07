Chêne-Bougeries, 2 juillet

Arbres ou piste cyclable? Il faut choisir car les uns ne font pas forcément bon ménage avec l’autre. Pour la conseillère administrative Frédérique Perler et les Verts de la Ville, il semble que leur choix a été fait sans trop de questionnement au profit des premiers et au détriment de la seconde sur la question de son passage sous la route/pont des Acacias à Genève. Oui, certes les arbres sont précieux en ces temps de réchauffement climatique avéré et il faut prendre en compte tant leur haut potentiel en matière de récupération de CO2 que leurs capacités à créer des ombrages bienveillants lors de fortes canicules. Mais bon, de combien d’arbres peut-il s’agir? Et quels sont les chiffres attendus de passage de piétons entre le bout du quai du Cheval-Blanc et du début du quai des Vernets? On peut s’étonner d’une chose: aux Acacias, et à Carouge, entre le passage des Orpailleurs et le parc Noie tes puces, les autorisations d’abattre les arbres étaient en force. Or il a suffi que des défenseurs des arbres crient à l’écocide pour que les autorités reculent. Mais alors, le projet est-il cohérent ou non? Le débat n’a pas eu lieu.

La Voie verte a l’ambition de relier Ambilly à la gare de Cornavin en mobilité douce. Un ruban non-stop d’une vingtaine de kilomètres du cœur d’Annemasse au centre ferroviaire de notre ville. Un vrai engagement de part et d’autre de la frontière dans un esprit transfrontalier renaissant pour diminuer le trafic motorisé pendulaire complémentairement au CEVA. Et les chiffres sont là pour démontrer son efficience: plus de 4000 usagers/ères par jour, alors que le tronçon s’arrête trop brutalement aujourd’hui à la gare des Eaux-Vives. Cette/notre Voie verte est un vrai projet de mobilité de demain. Une ville et sa frontière proche rendue aux piétons, vélos, trottinettes, rollers, planches à roulettes, etc., en un lien continu.

Combien d’émissions de CO2 récupérées? Certainement une quantité qui impressionnerait tout un chacun et mettrait au défi les quatre ou cinq dizaines de peupliers sacrifiés de faire mieux. Lorsqu’un changement majeur de circulation comme celui-ci se dessine, il faut savoir raison garder surtout au niveau administratif et politique et s’engager dans une prise de décision appropriée aux circonstances de cette réalisation majeure pour l’urbanisme de demain. Le sacrifice des arbres tombés l’aura été pour une fois pour une juste et saine cause, non pas pour un objectif mercantile spéculatif ou pour le développement de bâtiments des organisations internationales.



Léon Meynet

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.