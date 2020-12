Il ne s’agit certes pas d’espèces labellisées remarquables comme le sont le platane de la place du Cirque, les cèdres du Liban du parc Beaulieu ou les séquoias géants des Eaux-Vives.

Il n’empêche! Pas moins de 379 arbres sont en cours d’abattage le long de l’autoroute, entre Palexpo et la route de Meyrin. Et cette coupe conséquente provoque sans surprise une grosse émotion dans le quartier en cette période où le moindre arbre tronçonné suscite une levée de boucliers.

C’est sans doute la répétition du scénario qui irrite le plus les habitants. Il y a une dizaine de jours, une petite centaine d’arbres était coupée près du Bachet-de-Pesay. En février, c’est un large pan du bois de Châtillon, à Bernex, qui avait été ratiboisé sur une surface de près d’un hectare, malgré l’opposition de Pro Natura. Dans ces deux cas, les arbres n’étaient, eux aussi, pas emblématiques de la diversité du patrimoine arboricole genevois, qui compte 500’000 arbres hors forêt, dont 750 espèces différentes.

Mais quand même, on ne peut que déplorer le fossé entre ce que le Genevois lambda voit et le discours politique qui prétend souhaiter valoriser l’arborisation cantonale. Avec le réchauffement climatique, le Conseil d’État a annoncé vouloir accroître la surface ombragée du canton de 21 à 30%. Or, selon la Cour des comptes, les plantations compensatoires ne sont suffisantes ni quantitativement ni qualitativement.