Plein air – Arbre à palabres? Non, à paniers, garnis de fantaisie et de liens sociaux Ils sont à vendre, tous ces objets en osier et en rotin suspendus dans la cour intérieure de l’ancien site Artamis. Afin de venir en aide aux plus défavorisés. Thierry Mertenat

Mardi 1 er décembre 2020, exposition d’un arbre à paniers de René Dafflon dans le quartier d’Artamis. Lucien Fortunati

Avec sa cape, son chapeau et son bonnet, il a un peu des allures de berger ou de druide en hiver, sans chien de troupeau ni potion magique. Pas exactement un gars de la ville, planté là au pied de son arbre, qui n’est pas raccord non plus, l’arbre, avec ceux illuminés par la Municipalité pour faire joli la nuit venue.

Là, c’est un courant d’air infiltrant, côté cour, l’écoquartier de la Jonction, pile dans l’alignement des allongés du cimetière des Rois. Lui, c’est René Dafflon, debout dans ses bottes, ferme dans la voix, un sonore, adepte du plein air, habitant Bourdigny. Notre homme aime la forêt et les brocantes.