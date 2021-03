Hockey sur glace – Arbitre avec mentalité de joueur Ancien attaquant apprécié du Lausanne HC, Julien Staudenmann, 39 ans, s’est lancé dans une carrière d’arbitre après une blessure. Alors que la National League lui tend les bras, il cultive ses particularités. Dont celle d’expliquer ses décisions sur Twitter. Grégory Beaud

Julien Staudenmann a embrassé la carrière d’arbitre après avoir mis un terme à celle de joueur. Yvain Genevay

«DiDo! DiDo! DiDo!» Le 15 décembre dernier, la voix de Julien Staudenmann a résonné dans l’Ilfis à Langnau lors d’un match face à FR Gottéron. La raison? Le brûlant Chris DiDomenico semblait prêt à faire une bêtise dans un coin de la patinoire emmentaloise. «Mon rôle, c’est évidemment d’arbitrer, mais aussi de faire en sorte qu’il ne se passe rien de grave sur la glace, se souvient le Jurassien bernois à l’évocation de cette scène. Je m’en souviens très bien. À cet instant, dans mon esprit, s’il pète un plomb et met sa canne dans la tête d’un adversaire, j’ai perdu. Alors j’ai essayé de le calmer.» Au final, il ne s’est rien passé. Mission accomplie. Le coronavirus et les matches à huis clos qu’il engendre permettent, au moins, une chose: entendre les interactions entre les différents acteurs. Et avec «Staudi», c’est un spectacle à part entière. «C’est vrai que je parle beaucoup sur la glace, rigole-t-il. Je ne suis pas différent dans la vie de tous les jours.»