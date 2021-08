Justice – Arbitrage fictif: débats houleux au tribunal correctionnel Pour la deuxième journée d’audience, la Cour a entendu le cheikh Ahmad al-Sabah, plutôt coopératif, à l’inverse de son bras droit. Léa Frischknecht

La présidente Delphine Gonseth a dû hausser le ton lors de l’audition du bras droit du cheikh Ahmad al-Sabah, qui a maintes fois frôlé l’insolence. PATRICK TONDEUX



«Cela fait sept ans que je subis un chantage. Sept ans qui ont pesé sur ma santé, sur mon temps et sur mon intégrité. Alors nous ne sommes pas à trente minutes près.» Le ton est monté, et assez haut, mardi matin au Palais de justice. L’audition de l’homme de confiance du cheikh Ahmad al-Sabah a repris à 9 h. Pour rappel, les deux Koweïtiens sont accusés, aux côtés de trois avocats basés à Genève, de faux dans les titres pour avoir organisé un arbitrage fictif dans le but d’authentifier des vidéos incriminant le cousin et rival politique d’Ahmad al-Sabah, Nasser al-Sabah.