Critique musicale – Aquaserge, le groupe qui sert à tout (et son contraire) Retour sur le concert de ce fascinant groupe toulousain, jeudi aux Athénéennes. Peu de monde dans la salle, beaucoup d’idées sur scène. Fabrice Gottraux

Aquaserge, formation française à configuration variable, joue de tout, du contemporain ardu, du rock indus, du médiéval et même du swing de musical . BRUNO PERSAT

Quelque chose d’inouï se trame sur la scène de l’Alhambra. Le groupe toulousain Aquaserge rend hommage à la musique contemporaine du XXe siècle, Morton Feldman, Varèse, Ligeti, et c’est vraiment emballant, carrément rock parfois, franchement groovy dans l’ensemble, globalement épatant.

Le répertoire a été mis en boîte sur un album assez curieux, «The Possibility of a New Work for Aquaserge», paru en 2021. En version concert, la formation à configuration variable, guitares, basse, percussions, saxophones, flûtes, entre autres, joue avec une chanteuse non moins étonnante, la Canadienne Kyrie Kristmanson, coiffée d’une chapka scintillante.

Avant-garde pop

Tous et toutes sont multitâches, polyvalents aussi bien dans les styles – rock, jazz, classique, médiéval également – bref solo vocal d’après une mélodie ancienne, la seule, dit-on, encore connue des premières troubadours féminines. En fin de course, Aquaserge s’envoie carrément un swing de cabaret, tsoin tsoin sous les ors de l’Alhambra. Qui a vu passé ce soir-là absolument tout et son contraire.

Le groupe n’est pas connu? Dans la frange expérimentale intellectuelle, la formation toulousaine, coordonnée par son guitariste Benjamin Glibert (pas de leader ici), représente ce qui se fait de mieux en matière d’avant-garde pop. Ou est-ce de la musique savante?

Vive le gros son!

Un peu des deux en fait. Raison sans doute pour laquelle Aquaserge reste un projet de niche. Vrai aussi qu’il manquait de monde dans la salle ce jeudi pour les Athénéennes: 50 personnes à tout casser, pas facile pour émuler le jeu. Mais ce qu’on retient d’Aquaserge reste cette extraordinaire manière de faire sonner tout ce qui lui passe sous les doigts, partition monotonale ou chanson exotique, ceci avec un gros son d’une qualité hors du commun.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.