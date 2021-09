Histoire cycliste du jour – Après vingt ans de cavale, Armstrong et Ullrich se pavanent L’Américain a invité son ancien concurrent allemand à venir pédaler à ses côtés: qui a dit que les grands rivaux ne pouvaient pas devenir amis? Jean Ammann

Jan Ullrich et Lance Armstrong, Tour de France 2005: comme dit Johan Bruyneel, quel plaisir de revoir ces champions! KEYSTONE/EPA/GERO BRELOER

On ne sait pas par quel miracle le cyclisme a survécu à ces trois fossoyeurs, ces trois équarrisseurs qui pédalent bras dessus, bras dessous sur Twitter: de gauche à droite et par ordre de suspension, il y a Lance Armstrong, Jan Ullrich et George Hincapie. Ces trois malfrats se sont retrouvés à Majorque pour un camp organisé par Lance Armstrong et, comme Lance Armstrong n’a rien perdu de ses délicatesses de cow-boy, il écrit: «Ce gars est venu me botter le cul sur le vélo! Qui a dit que les grands rivaux ne pouvaient pas être amis?»

«Ce gars est venu me botter le cul sur le vélo!» Lance Armstrong

Cette photo est celle d’un cauchemar récurrent: par sept fois, de 1999 à 2005, Lance Armstrong, aidé de ses sicaires, auxquels appartenait Hincapie, a raflé le Tour de France, écœurant au passage l’un des coureurs qui fut l’un des plus talentueux et peut-être aussi l’un des plus chargés de l’histoire, Jan Ullrich, dont le taux d’hématocrite était supérieur à celui de la chartreuse AOP (55% au minimum).

Ils sont là, tous les trois, hilares, sûrs qu’ils ne seront jamais extradés. Et comme il manquait un malfaiteur à cette association, Armstrong a invité celui qu’il présente comme, je cite, «le meilleur de tous les temps», il a nommé Johan Bruyneel, suspendu à vie de toute activité sportive par le Tribunal arbitral du sport en 2018. Ces quatre-là dissertent sur le bon vieux temps: «Je voyais ces jambes, l’un qui pédalait de toute sa puissance monstrueuse, l’autre de toute sa cadence, je me disais que c’était impressionnant de revivre ça vingt ans après», larmoie Johan Bruyneel.

La décence voudrait que ces âmes damnées du cyclisme s’évaporent dans l’oubli, que ces canailles aillent boire leur honte ailleurs que sur les réseaux sociaux… Mais non, ces quatre forbans se pavanent, se complimentent mutuellement et se félicitent d’avoir si bien vieilli avec si peu de sang dans leurs veines.

Le pire, c’est que le tweet de Lance Armstrong ne soulève, à de rares exceptions près, aucune indignation: les internautes se rappellent les duels épiques, chantent les valeurs sacrées de l’amitié, parlent d’une «légende absolue», comparent ces chacals à «deux lions combattants»… Bref, ils sont tout joyeux de retrouver les frères Dalton après vingt ans de cavale.

