Athlétisme – Après un gros coup de frein, Timothé Mumenthaler remet le turbo Vice-champion de Suisse du 100 m, le sprinter du Stade Genève s’est enfin débarrassé de ses blessures musculaires à répétition. À 19 ans, il a encore tout l’avenir devant lui. Pascal Bornand

Au Letzigrund, Timothé Mumenthaler a maîtrisé sa demi-finale avec aisance. En finale, face à Pascal Mancini, il échouera pour quatre centièmes. KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Timothé Mumenthaler ne deviendra pas astrophysicien comme il en faisait le vœu en 2018 à la veille de s’envoler pour Buenos Aires et les Jeux olympiques de la jeunesse. Maturité bilingue en poche et EPFL en vue, le collégien genevois se destine aujourd’hui à la microtechique. En revanche, malgré trois étés «blancs», ruinés par des blessures, l’athlète du Stade Genève aspire toujours à devenir un sprinter de pointe. Son titre de vice-champion de Suisse du 100 m, conquis vendredi à Zurich, et son nouveau record personnel (10’’42) lui ont redonné des ailes. «Cette saison, c’est comme un tremplin», dit-il, lui qui courait déjà en 10’’61 à l’âge de 16 ans.