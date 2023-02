Offensive en Ukraine – Après un an de guerre, les Russes regardent ailleurs L’indifférence et l’apathie dominent dans la société civile, douze mois après le début de l’invasion déclenchée par le Kremlin. Benjamin Quénelle - Moscou

Une grande partie des Russes s’accommodent du conflit en Ukraine, d’autant plus que l’économie résiste mieux que prévu aux sanctions occidentales. Moscou, le 8 février 2023. ALEXANDER NEMENOV/AFP

Il a manifesté. Il a fui le pays et la mobilisation militaire. De retour à Moscou, discrètement, il continue de s’opposer. «Mais, avant tout, il faut bien continuer à vivre…» souffle Sergueï. Ce père de famille à Moscou, rebelle de longue date du Kremlin de Vladimir Poutine, la quarantaine active mais désabusée, s’accroche à son quotidien, entre travail d’architecte et activités de sa fille. «La guerre sera longue. En pleine vague de répression, le moindre signe d’opposition est devenu dangereux», confie-t-il, entre doutes et inquiétudes.