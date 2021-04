Immobilier – Après un an de crise sanitaire, quel bilan tirent les agences? Les groupes d’immobilier romands interrogés affirment s’en être bien sortis. Certains annoncent même des résultats en hausse. Prise de température. Fabrice Breithaupt

La crise sanitaire a clairement profité au marché de l’immobilier de montagne. KEYSTONE

«Ce qui ne me tue pas me rend plus fort.» La citation, bien connue, est du célèbre philosophe allemand Friedrich Nietzsche. On l’utilise notamment lorsqu’on parle de résilience en matière psychologique, c’est-à-dire la capacité à surmonter une épreuve traumatisante. Elle semble fort à propos pour les groupes d’immobilier romands. Ceux-ci semblent avoir bien résisté aux conséquences économiques de la crise sanitaire du Covid-19. C’est en tout cas ce qu’affirment les acteurs du secteur que nous avons interrogés dans notre enquête (qui n’a pas valeur d’exhaustivité).