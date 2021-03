Tennis – Après treize mois sans jouer, le grand retour de Federer à Doha Plus de 400 jours le séparent de son dernier match: après treize mois sans compétition et deux opérations au genou droit, Roger Federer fait son grand retour au tournoi de Doha, qui débute lundi.

Roger Federer va retrouver la compétition a priori mercredi au plus tôt. AFP

«On y est (…) Ça fait un an que je n’ai pas voyagé pour un tournoi. Je peux vous dire que je suis très impatient. C’est aussi le moment de remercier tous ceux qui ont rendu ça possible», commence Federer dans une courte vidéo filmée depuis un hall d’aéroport et postée sur son compte Twitter vendredi soir.

«Ça a été un chemin long et difficile, je sais que je n’ai pas encore atteint la ligne d’arrivée. Mais je me sens bien, ça se passe très bien à l’entraînement, je suis gonflé à bloc», poursuit-il.

Le dernier match du Suisse remonte précisément au 30 janvier 2020, en demi-finale de l’Open d’Australie face à Novak Djokovic.

Hasard du calendrier, son retour sur le circuit intervient la semaine même où le Serbe le dépossède du record du plus grand nombre de semaines passées dans la peau de numéro un mondial (311 contre 310).

#RogerReturns

Sur un court de tennis, sa dernière sortie publique date, elle, du 7 février 2020, lors d’un événement caritatif avec Rafael Nadal au Cap (Afrique du Sud) devant près de 52000 spectateurs, du jamais-vu pour un match de tennis.

Ensuite, il a dû en passer par deux arthroscopies au genou droit coup sur coup, en février et en mai 2020.

Si le Bâlois a alimenté le compte à rebours sur les réseaux sociaux depuis une semaine, l’ATP a elle adopté un hashtag dédié #RogerReturns pour l’occasion.

En plus de vingt ans de carrière, jamais Federer n’a connu de break aussi long.

Sa plus longue pause auparavant, six mois entre juillet 2016 et janvier 2017, avait suivi une première arthroscopie subie en février 2016, celle-ci au genou gauche. Ça lui avait particulièrement réussi, puisqu’il avait triomphé à l’Open d’Australie dès son retour, puis à Wimbledon six mois plus tard.

À près de quarante ans – il les fêtera le 8 août – comment répondra-t-il cette fois ? D’autant plus, dans un contexte contraignant de tennis sous pandémie, qui lui est jusque-là inconnu.

Chardy ou Evans pour commencer

Sa semaine qatarie devrait apporter des premiers éléments de réponse. Federer, désormais numéro 6 mondial, la lancera face au Français en forme, Jérémy Chardy (64e), ou au Britannique Dan Evans (28e), a priori mercredi au plus tôt.

Deux autres Top 10, Dominic Thiem (4e) et Andrey Rublev (8e), plus quatre Top 20 (Shapovalov et Wawrinka notamment), figurent également dans le tableau.

«Je veux encore décrocher de gros titres» Roger Federer

«Je suis sûr qu’il s’est entraîné dur et qu’avec le temps, à condition que son corps aille bien, il rejouera au plus haut niveau. Même s’il est légèrement moins bien physiquement, je parierais sur son talent contre la plupart des joueurs», a estimé Andy Murray, qui s’y connaît rayon blessures.

Le Suisse aux vingt trophées en Grand Chelem – comme son grand rival Rafael Nadal désormais – ne revient en tout cas pas sans ambition.

«Je veux encore décrocher de gros titres», affirmait-il dans une interview accordée à la radio suisse SRF début février, en faisant sans surprise de Wimbledon, des Jeux olympiques de Tokyo – seul l’or en simple manque encore à son palmarès – et de l’US Open, ses priorités. Tout en disant aussi vouloir «encore essayer de jouer sur terre battue».

Que prévoit-il après Doha ? Federer est inscrit à Dubaï la semaine suivante, mais pas à Miami, le premier Masters 1000 de la saison, à la fin du mois.

AFP