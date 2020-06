Nomination – Après treize ans à Vernier, Yvan Rochat rebondit à Genthod Il reste sur la Rive droite! Mais ce Vert, qui a gouverné une grande ville populaire, pilotera dorénavant l’administration d’une petite commune résidentielle. Laurence Bezaguet Grobet

Yvant Rochat dans son ancien fief de Vernier. Steeve Iuncker Gomez



L’attente aura été de courte durée pour tous ceux qui se demandaient ce qu’allait devenir Yvan Rochat, jeune quinquagénaire retraité à Vernier, alors qu’il vient d’achever son troisième mandat à la Mairie. Défenseur d’un environnement sain et d’une mobilité douce, l’ancien magistrat Vert de la deuxième Ville du canton – 35’000 habitants – s’était notamment manifesté par un bel esprit collégial en collaborant avec un socialiste et un PLR au Conseil administratif verniolan. En outre toujours disponible, ce sympathique politicien évoque son expérience pour expliquer son rapide engagement comme secrétaire général de la nettement moins peuplée et plus riche commune de Genthod (2800 habitants). Première interview prudente à ce poste.