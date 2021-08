Football – Après Sion, Bâle punit Servette Les Rhénans, qui s’étaient imposés 6 à 1 la semaine dernière face aux Valaisans, corrigent à leur tour Servette 5 à 1, réduit à 10 juste avant la pause. Christian Maillard

Battu 5-1, Servette a sombré à Bâle dimanche après-midi. Eric Lafargue

«Il ne faudra pas avoir peur et se montrer à la hauteur», espérait Alain Geiger la veille, conscient que ce déplacement à Saint-Jacques n’aurait rien d’une promenade de santé pour ses hommes. Inutile de tourner autour du pot, de chercher midi à quatorze heures ou d’ergoter sur la qualité de l’adversaire, le résultat est plus explicite qu’une longue diatribe.

D’emblée on a senti que le visiteur genevois n’était pas prêt à tenir le bras de fer face à des Rhénans impressionnants, devant leur public, en confiance après avoir passé le FC Sion à la moulinette (6-1) une semaine plus tôt et s’être imposé 2 à 1 jeudi à Ujpest. Les joueurs de la Praille, poussés d’emblée dans leurs derniers retranchements, ont subi le diktat d’un FC Bâle plus serein, plus fort, avec un premier but tombé après moins de vingt minutes.

Double peine

Suivant un avertissement sans frais, quelques secondes plus tôt, signé Esposito qui avait lobé Jeremy Frick, c’est Arthur Cabral qui a été le premier à faire trembler les filets, d’une volée, à bout portant, dans une défense servettienne qui semblait parler chinois. Tandis que les «Grenat» revenaient gentiment dans le match, il a manqué de précision dans les derniers gestes à l’image de Miroslav Stevanovic (40e), loin de la réussite, qui lui avait permis de marquer la saison dernière sur ce Parc quand Servette avait partagé l’enjeu. Ce n’était finalement qu’un leurre, un espoir de courte durée.

Le quadruplé de Cabral

Ce dimanche, la baraka c’est ce FC Bâle, en bon leader, qui l’a provoquée lorsque Cabral a poussé Vincent Sasso à la faute, avec une main coupable du Français sur sa ligne. Penalty, expulsion et une double sanction avec un deuxième but juste avant la pause. Tournant du match. Bâle était parti pour un bel après-midi.

À l’image d’Antunes (en blanc), Servette n’a pas fait le poids contre le FC Bâle. Eric Lafargue

Si Sénèque leur conseillait de ne pas attendre que l’orage passe mais plutôt d’apprendre à danser sous la pluie, à dix, Servette allait plutôt glisser et toucher le fond. Sous l’impulsion de Stocker, Cabral profitait ensuite d’une mésentente entre Severin et Frick pour réussir un hat-trick, avant de sortir sous les ovations après avoir trouvé une quatrième fois le chemin du but. Sacré buteur! Sebastiano Esposito, la pépite prêtée par l’Inter de Milan, avait inscrit d’une pichenette un deuxième pénalty entre-temps (60e) avant que Grejohn Kyei ne sauve l’honneur (75e) servi par Antunes. Les Bâlois ont ensuite levé le pied permettant à un Servette de s’en aller sans une addition encore plus lourde, le but de Millar à la 88e étant annulé pour un hors-jeu.

Le télégramme Afficher plus Bâle - Servette 5-1 (2-0) Parc Saint-Jacques. 16’142 spectateurs. Arbitre: M. Piccolo. Buts: 19e Cabral 1-0, 45e Cabral (pénalty) 2-0, 50e Cabral 3-0, 60e Esposito (pénalty) 4-0, 63e Cabral 5-0, 75e Kyei 5-1. Bâle: Lindner; Lopez, Cômert, Frei, Pelmard (64e Lang); Xhaka, Kasami; Zhegrova (50e Males), Esposito (76e Palacios), Stocker (76e Quintilla); Cabral (64e Millar). Entraîneur: Patrick Rahmen. Servette: Frick; Diallo (67e Sauthier), Sasso, Severin, Clichy; Cespedes (46e Vouilloz); Douline, Valls (67e Cognat); Rodelin (33e Antunes), Kyei (77e Nyakossi), Stevanovic. Entraîneur: Alain Geiger. Notes: Servette sans Fofana, Rouiller, Deana (blessés). Avertissements: 5e Cespedes (faute sur Cabral), 32e Stocker (faute sur Diallo), 35e Pelmard (faute sur Diallo), 87e Sauthier (jeu dur). Expulsion: 44e Sasso (faute de dernier recours).

Zurich et Lugano victorieux Afficher plus Le FC Zurich, co-leader du championnat avec le FC Bâle (9 points), s’est imposé 3-1 à Lucerne dimanche. Bien que menés 1-0 à la 5e minute de jeu déjà, les Zurichois ont tranquillement posé les bases de leur succès grâce à des buts de Kryeziu (35e), Kramer (44e) et Marchesano (75e). Les Lucernois, avant-derniers, ne comptent qu’un petit point après trois matches de championnat. Le Lausanne-Sport, battu 3-1 samedi par Grasshopper, reste lanterne rouge (0 point). Le FC Lugano remonte au 3e rang du classement (6 points) grâce à sa victoire à domicile 2-1 contre Saint-Gall. Au Cornaredo, l’équipe tessinoise a fait la différence en première mi-temps grâce à des réussites de Lavanchy (16e) et Ziegler (32e). Ruiz a marqué sur penalty (53e) pour les Saint-Gallois, 4es à égalité de points avec Young Boys et Grasshopper (4 points).

