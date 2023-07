Football – Après Servette-Genk, petite fracture du nez pour Crivelli L’attaquant, touché au nez mardi soir en Ligue des champions, pourrait bien rester opérationnel malgré tout. Daniel Visentini

Fin de match contre Genk, mardi soir. Enzo Crivelli reste au sol après que son nez a heurté la tête d’un défenseur belge. Il souffrirait d’une petite fracture. Ce qui ne l’avait pas empêché de sauver Servette sur la ligne à la dernière seconde. Ce qui ne devrait pas l’empêcher de tenir sa place. Dès samedi? BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Un guerrier. Mardi soir, contre Genk, Enzo Crivelli était de toutes les batailles de Servette. Jusque dans les dernières minutes et cette tête qui a heurté le crâne d’un défenseur belge. Le brave Enzo est resté au sol, un peu groggy, avec l’arête nasale tuméfiée: le nez du «cactus» (son surnom) avait trouvé plus solide que lui. Selon nos informations, l’attaquant français souffrirait d’une petite fracture du nez. Il devrait pourtant rester opérationnel.

Cela ne l’avait pas empêché, mardi, de courir pour revenir rapidement sur le terrain. Pour le bonheur de Servette dans les ultimes secondes, avec un sauvetage sur la ligne. Premier acte de bravoure.

Le second est sans doute à venir. Malgré cette petite fracture, il se murmure qu’Enzo Crivelli est fermement décidé à tenir sa place dès que possible. Dès ce samedi à la Praille (20 h 30) face à Zurich? À voir. Sa blessure et le fait que le match retour à Genk attend les Grenat mercredi soir conduiront peut-être René Weiler à ménager son valeureux attaquant ce week-end.

Crivelli a fait des examens, il est suivi par la cellule médicale servettienne. S’il a le feu vert, avec ou sans masque, Servette pourra compter sur lui. Un guerrier, on vous dit!

Daniel Visentini est journaliste pour le Sport Center depuis 2018. Il a été durant sept ans le chef de la rubrique Sports de la Tribune de Genève. Il suit de près l'actualité du football, notamment celle du Servette FC et de l'équipe de Suisse. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.