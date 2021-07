Equipe Suisse de football – Après Petkovic, la difficile quête du successeur idéal Vladimir Petkovic parti à Bordeaux, la Nati doit se trouver un nouveau guide. L’ASF a défini un cahier des charges précis, mais le temps presse. Les explications de Dominique Blanc, patron du football helvétique. Nicolas Jacquier

Dans ce dossier plus complexe qu’il n’y paraît, il reviendra à Dominique Blanc de valider un choix qui devra également être entériné par le comité central de l’ASF . KEYSTONE

Seuls trois sélectionneurs se sont assis sur le banc helvétique lors des deux dernières décennies: le populaire Köbi Kuhn, de septembre 2001 à l’Euro 2008 (70 matches/1,51 point de moyenne), le prestigieux Ottmar Hitzfeld, de juillet 2008 au Mondial 2014 (61/1,77), et enfin le «mal-aimé», ou pas assez considéré, Vladimir Petkovic, dont le bail aura pourtant été le plus long – 2551 jours – et le plus couronné de succès (78/1,79).

Désigner son successeur ne sera pas chose aisée. D’abord parce que «Petko» lui-même laisse un héritage qui pourrait vite devenir encombrant, avec une équipe qu’il lâche après l’avoir portée non loin des sommets à l’Euro cet été.