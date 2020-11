Artistes aux abois – Après neuf mois de virus, le théâtre tire la langue. Et feule! Alors que le Canton planche sur un nouveau train d’aides, côté créateurs, on crie plus que jamais au secours. Coup de sonde chez TIGRE, qui fédère les producteurs de spectacles, et chez Action Intermittence qui représente les employés. Katia Berger

Les aides débloquées au printemps ne suffisent pas à compenser les pertes. Vanessa Cardoso

Ce n’est un secret pour personne, la crise sanitaire asphyxie le secteur de la culture. Ses acteurs vacillent, se voient déjà à terre. Les fonds libérés au printemps pour venir en aide aux sinistrés ne compensent que partiellement les pertes. Les nouvelles aides que s’apprête à annoncer le conseiller d’État genevois Thierry Apothéloz pour les mois de novembre et décembre sont attendues. Mais la pandémie a révélé des failles systémiques dans la rétribution des métiers du spectacle. D’où les propositions de réformes adressées en masse, ces derniers jours, aux autorités.

Parmi les entités actives, le TIGRE s’était mis à feuler au moment de l’entrée en scène du prédateur Covid. Créée en juin, cette «faîtière des producteur.ice.x.s de théâtre indépendant et professionnel» entendait répondre aux «problèmes structurels qui touchent la production théâtrale genevoise», selon les termes de sa déléguée Olivia Csiky Trnka, membre d’un comité de sept personnes, pour une cinquantaine de compagnies adhérentes. La pandémie s’est alors déclarée, «cristallisant les problématiques préexistantes», et précipitant l’urgence d’un plan de sauvetage. «Les autorités responsables de la politique culturelle méconnaissent nos spécificités, affirme la metteure en scène, comédienne et directrice de compagnie. Aussi il est devenu primordial, afin que subsistent les petites entreprises que nous formons, de trouver des solutions d’intelligence avec les pouvoirs publics, les organes de subventionnement privé ainsi que les institutions théâtrales.»

Que demande aujourd’hui le TIGRE? À l’échelle fédérale, que les RHT soient étendues aux contrats à durée déterminée – «la culture ne fonctionne qu’avec eux». «S’il fallait céder à l’injonction néolibérale des contrats à l’appel, on précariserait nos employés et on ouvrirait la voie aux dérives», estime Olivia Csiky Trnka. Ajoutant qu’un investissement dans la culture s’avère d’autant plus rentable qu’il rejaillit sur une foule de corps de métiers, du charpentier à l’administrateur ou du cuisinier au vidéaste.

Repenser les modèles de soutien

Aux niveaux cantonal et communal, le TIGRE milite pour une remise en question des modèles de soutien. De fait, les compagnies poursuivent actuellement leur travail alors qu’elles sont privées de représentations. Cette réalité n’interroge-t-elle pas en soi des subventions axées exclusivement sur l’aboutissement public d’une création? «Nous espérons établir des partenariats qui tiennent compte de nos travaux de recherche au long cours, et misent sur l’élaboration de répertoires, ce qui permettrait de préparer des spectacles susceptibles d’être joués à moyen terme, en l’occurrence à la réouverture des salles», déclare la porte-parole. Pour cela, les compagnies ont besoin de lieux, et d’argent.

Il s’agit pour elles d’obtenir des fonds de la part du Canton et des subventionneurs privés, sans que les crédits débloqués ne soient soumis au remboursement en cas d’annulation. Les compagnies ne pouvant compter sur aucune réserve financière, elles ne sauraient faire face seules au paiement de prestations préachetées ou aux interruptions dues aux cas de coronavirus. «Si on nous demande de rembourser une subvention alors que la pièce est montée, cela nous oblige à renoncer au paiement de nos collaborateurs, et nous met en faux avec le droit du travail.»

Première et deuxième vagues

Qu’ont donc touché les troupes jusqu’ici? «Pendant la première vague, les théâtres subventionnés ont dans l’ensemble honoré les contrats, répond notre interlocutrice. De plus, les RHT ont remboursé 80% de nos salaires. Les fonds cantonaux d’aide d’urgence liée au Covid-19 se sont engagés à prendre en charge les 20% restants. Mais les demandes n’ont pas toutes été traitées pour l’heure, ce qui nous impose une comptabilité floue et une administration kafkaïenne.»

Toujours pendant la première vague, les salles ont annulé les représentations prévues et reporté celles qui pouvaient l’être. Les institutions, qui bouclent leur programmation avec deux saisons d’avance, doivent mettre les bouchées doubles pour inclure les nouveaux reports, lesquels s’étendront sur des années. Elles n’ont plus la possibilité de s’engager sur de nouveaux projets. «Les autorités doivent aider financièrement les théâtres à programmer ces derniers, quitte à allonger les saisons», suggère Olivia Csiky Trnka. «Parce que les gens ont plus que jamais soif de voir des spectacles ensemble», insiste-t-elle. Ceux-ci n’érigent-ils pas un rempart contre la division sociale, surtout en temps de crise?