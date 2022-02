Fin de l’opération Barkhane – Après neuf ans, la France quitte le Mali mais reste au Sahel La France retire ses 2400 soldats du Mali mais va continuer à combattre les djihadistes à partir d’autres pays de la région. Échec ou réussite? Alain Rebetez Paris

Des soldats français sur la base de Gao, le 9 juin 2021. L’opération Barkhane avait débuté le 11 janvier 2013, à la demande du Mali, pour stopper les djihadistes d’Al-Qaida qui menaçaient la capitale. KEYSTONE

L’annonce n’est pas une surprise et depuis l’expulsion de l’ambassadeur de France au Mali, il y a deux semaines, c’était devenu une décision inévitable: les forces françaises engagées dans l’opération Barkhane vont quitter le Mali dans un délai de quatre à six mois. C’est ce qu’a annoncé jeudi matin le président Emmanuel Macron, qui a souligné qu’une partie de ces forces se redéploieraient au Niger et dans les pays du golfe de Guinée, mais sans préciser les modalités qui doivent encore être discutées.