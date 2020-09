La Bâtie – Festival de Genève – Après leur «Rencontre» en 2019, elles nous invitent à leurs épousailles Ce début de semaine, les Genevoises Marthe Krummenacher et Chloé Bieri se sont unies sous la bénédiction de leur «Arioso pour une danseuse, une chanteuse et 62 radios». Katia Berger

Marthe Krummenacher et Chloé Bieri ont accouché d’«Opus Air Box» au Théâtre Pitoëff. NICK KRUMMENACHER

À cause du contexte viral, l’accessoire principal de la pièce «Opus Air Box» excède presque en nombre celui des spectateurs présents dans la salle. En effet, si l’on additionne les postes de radio – toutes époques confondues – disposés çà et là tant sur le plateau que parmi les gradins, on arrive à un total de soixante-deux. Savamment programmés, ils émettent à tour de rôle des fragments d’informations, de témoignages, de chansons, de sons divers, figurant ainsi, selon la compagnie Burning Feet, ce «brouhaha du monde» auquel participera inévitablement le spectacle, mais aussi son public.

Voix assourdissantes, voix anonymes, voix oppressantes, encore, parmi lesquelles il s’agit de faire entendre son propre filet. Pour y parvenir, Chloé Bieri et Marthe Krummenacher se tendent la main par-dessus leur océan radiophonique. On connaissait la relation du peintre et son modèle: pour sortir du lot, notre duo invente le binôme de la chanteuse et sa ballerine. Ce couple artistiquement symbiotique était né l’an passé, suite à la création à l’ADC de «Ceci est une rencontre», un projet d’improvisation commune entre plusieurs danseurs et musiciens qui se découvraient en direct sur scène. Le coup de foudre avait fait mouche, ses protagonistes ont voulu le prolonger.

Ballerine? Le terme, de même que l’ensemble du champ lexical amoureux, se justifie par les postures néoclassiques, fortement teintées de stéréotypes féminins, qui émaillent le présent spectacle. Chignon et tenue sombre, l’ancienne élève du Ballet Junior maîtrise à la perfection la pointe et le battement d’ailes. Tout comme sa camarade, spécialiste de la chanson française, possède le râle et la vocalise. La rupture est alors d’autant plus saisissante lorsque l’une et l’autre basculent dans une séquence nettement plus animale, qui les voit se caresser mutuellement de la pointe du micro dans un suggestif bruit de frottement. Que les deux «artistes ayant fait de leur corps l’instrument de leur art» aient réussi à élever leur voix par-delà la cacophonie ambiante reste néanmoins à prouver.