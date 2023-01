Joe Biden, avec le secrétaire d’État Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, a annoncé mercredi la livraison à Kiev de 31 chars lourds Abrams. Les États-Unis fournissent à l’Ukraine des armes de plus en plus sophistiquées. Washington, 25 janvier 2023.

EPA/SHAWN THEW/KEYSTONE