Documentaire sur Netflix – Après les attaques du 13 novembre, Paris n’a pas sombré Dans un documentaire Netflix diffusé jeudi soir pour la première fois, une quarantaine de témoins racontent la nuit où la capitale française a été visée par une opération terroriste multisites qui a fait près de 130 morts. Olivier Bot

En hommage aux victimes, des bougies et des fleurs sur les sites des attentats du 13 novembre à Paris. Netflix

«Fluctuat Nec Mergitur» (Battu par les flots, mais ne sombre pas) est la devise de la Ville de Paris. C’est le titre qu’ont choisi Jules et Gédéon Naudet pour le documentaire qu’ils ont réalisé sur les attentats de Paris du 13 novembre 2015. Stade de France, terrasses, Bataclan, les attaques terroristes qui ont frappé la capitale française ont été sanglantes, ce jour-là (129 morts et 354 blessés hospitalisés), le plus lourd bilan en Europe après les attentats de Madrid en 2004. Rescapés des attentats du 11 septembre 2001 à New York, les frères Naudet se sont attachés à raconter cette nuit d’horreur avec les témoignages de survivants.