Nouveau Conseil fédéral – Après les adieux de Sommaruga, le grand bain pour Baume-Schneider Entre souvenirs, «énergie et passion», la relève du poste de cheffe du Département fédéral de justice et police a été riche en émotions ce samedi.

Simonetta Sommaruga pose lors de son départ avec la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider et le président fédéral Alain Berset. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Le congrès du Parti socialiste suisse a donné lieu à un passage de témoins samedi à Granges-Paccot (FR): des adieux ont été adressés à Simonetta Sommaruga, tandis que sa successeure Elisabeth Baume-Schneider a prononcé son premier discours comme conseillère fédérale face aux délégués.

La nouvelle cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) s’est notamment exprimée sur la politique migratoire, insistant sur «la tradition humanitaire» suisse. «On ne badine pas avec nos valeurs fondamentales», a-t-elle dit, évoquant la guerre en Ukraine, ainsi que le tremblement de terre en Turquie et Syrie.

La Jurassienne a mentionné sa volonté d’accélérer les procédures d’obtention de visa pour les victimes du séisme. Et ce, même si certains l’ont mise en garde contre «un risque politique» et sur le fait qu’elle aurait à «rendre des comptes».

De telles situations n’appellent pas de «calculs électoraux, mais une réponse fidèle et courageuse à la tradition humanitaire de notre pays», a-t-elle indiqué.

Phase d’apprentissage

Outre la politique migratoire, Elisabeth Baume-Schneider a mentionné les autres grands défis qui l’attendaient au sein du DFJP. Elle a notamment souligné «la nécessité impérative» de continuer à agir contre les violences domestiques, dont «les statistiques suisses donnent froid dans le dos» avec «une tentative d’homicide» par semaine.

Revenant sur la surprise qu’a constituée son élection en décembre dernier, la citoyenne des Breuleux a reconnu qu’elle ne se sentait pas encore «comme un poisson dans l’eau» pour chaque dossier.

«Entre la Commission des affaires juridiques et celle des institutions politiques, j’ai un peu l’impression d’assister à un séminaire de droit», a-t-elle remarqué. Elle a toutefois insisté sur sa volonté de travailler «avec énergie et passion». Et sans jamais perdre de vue que le droit, au final, c’est «prendre soin des gens.»

Des adieux émus

De son côté, Simonetta Sommaruga a eu droit à plusieurs hommages, entre discours, film et interlude musical. Son ancien collègue Alain Berset a insisté sur «l’attachement et la forte amitié» qui s’étaient noués entre eux. «Nous avons été presque 20 ans, dont 11 ans au Conseil fédéral, dans le même bateau, parfois dans les mêmes tempêtes», a-t-il relevé, rappelant aussi leur passion commune pour la musique.

«Très émue» après ces hommages et par la «standing ovation» des délégués, Simonetta Sommaruga a multiplié les remerciements. «Cela a été un honneur et une joie extraordinaire d’avoir été votre conseillère fédérale», a-t-elle déclaré.

