Au lendemain de l’agression d’Annecy – Après l’effroi, on efface la terreur en célébrant les sauveurs Alors qu’on ignore toujours les motivations de l’assaillant, la France célèbre ses héros et éprouve le soulagement de savoir les victimes en bonne voie. Alain Rebetez - Paris

Vendredi matin, des familles déposent des fleurs et des bougies dans le parc Jardins de l’Europe d’Annecy. OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP

Au lendemain de l’attaque du parc d’Annecy, les mobiles de l’agresseur restent obscurs mais le sort des six victimes semble s’éclaircir. «Au moment où je vous parle […], nous pouvons nourrir le plus grand des espoirs pour les enfants et les adultes qui ont été touchés», annonce en milieu d’après-midi le président Emmanuel Macron après leur avoir rendu visite dans les hôpitaux de Grenoble et Annecy et après un contact téléphonique avec les parents de l’enfant hollandais hospitalisé à Genève.