Les unités de soins en crise – Après le personnel, les cadres hospitaliers tirent la sonnette d’alarme Malgré les mesures prises pour lutter contre la pénurie de personnel dans les structures de santé, les directeurs et directrices dressent un bilan pessimiste. Catherine Boss

«Les absences pour cause de maladie deviennent une compensation de la surcharge de travail», décrit une directrice de service. KEYSTONE

Jusqu’à présent, les appels à l’aide venaient d’en bas, surtout des unités de soins intensifs ou des maisons de retraite. Le personnel soignant se plaignait de conditions de travail catastrophiques, il parlait de burn-out et de colère. Après l’adoption de l’initiative sur les soins infirmiers il y a un an, on pouvait espérer une amélioration.