Politique – Après le naufrage, l’avenir

du patron du PLR menacé Bertrand Reich remettra son poste en jeu en mai. Vu les tensions, une équipe rivale devrait se lancer. Milieux économiques bien embarrassés. Marc Bretton

Bertrand Reich pourrait faire les frais du naufrage du PLR. Lucien FORTUNATI

Le sabordage d’une candidature PLR au deuxième tour de l’élection partielle au Conseil d’État permet désormais au parti de se consacrer aux problèmes internes. La direction en fait-elle partie? C’est en tout cas un bouc émissaire tout trouvé. De quoi déboulonner immédiatement le président du parti, Bertrand Reich? Non et d’ailleurs ce ne sera pas nécessaire. Élu pour deux ans, son mandat vient à échéance. Vu les élections, la date de l’assemblée pour octroyer ou non un nouveau mandat a été repoussée. Elle est agendée en mai. Le président se représentera-t-il? Avant le deuxième tour, c’était oui. Dimanche encore, après le résultat, il excluait toute démission. Et maintenant? «Il est trop tôt pour le dire», réagit Bertrand Reich.