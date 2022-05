Lettre du jour – Après le jour du dépassement… Courrier des lecteurs

Les Avanchets, 13 mai

Ce 13 mai a marqué en Suisse le jour à partir duquel nous avons épuisé les ressources que la nature est capable de régénérer en un an. C’est l’Overshoot Day, ou jour du dépassement. Au-delà, nous vivons à crédit. Cette date critique arrivera le 29 juillet pour toute l’humanité.

Certes, certains pays consomment plus que la Suisse, d’autres moins, d’autres encore respectent les limites planétaires. Les neuf limites sont le seuil à ne pas franchir pour que l’humanité ne compromette pas les conditions favorables dans lesquelles elle a pu évoluer jusqu’ici. Six sont déjà dépassées. Au-delà, on assistera à un changement d’état irréversible de l’écosystème. C’est depuis 1970 que l’humanité consomme plus de ressources renouvelables que ce que la Terre met à sa disposition.

Cette accélération témoigne de l’urgence à consommer moins mais mieux. Que faire? Attendre que les pays gros consommateurs montrent le chemin? Que nos instances politiques se réveillent? Élisons déjà aux prochaines élections des personnes responsables et conscientes des enjeux, capables de rallier la population à un développement rapide vers les énergies renouvelables et à tendre à plus de sobriété.

En attendant, agissons aussi individuellement. Plus nous serons nombreux à montrer l’exemple par nos petits gestes au quotidien, plus nous aurons d’impact. Il est temps de reconsidérer notre mode de vie pour plus de modération, par exemple dans le domaine de la mobilité, en limitant les voyages en avion, l’utilisation de la voiture. Il en va de même de notre consommation d’habits, d’équipements numériques, etc. Achetons d’occasion, empruntons, réparons. C’est le premier pas le plus difficile. Puis on ne peut qu’aller de l’avant.

Jacqueline Lecocq



