Changer nos habitudes – Après le Covid, la bise va-t-elle vraiment disparaître? Gestes barrières, distanciation sociale et port du masque ont-ils définitivement relégué la bise aux oubliettes? Dans le futur, les femmes auront-elles encore à se plier à cette salutation «intime»? Muriel Chavaillaz

«J’ai grandi aux Etats-Unis, où le hug et le check sont monnaie courante, mais embrasser ainsi de vagues connaissances, voire de parfaits inconnus, m’a toujours énormément gênée. J’espère à l’avenir ne plus devoir trouver de subterfuges pour éviter ces contacts embarrassants», confie Emma, 31 ans. Getty Images

«S’il y a bien quelque chose de positif à retirer de cette crise, c’est le fait qu’on ne doive plus se faire la bise, s’exclame Margot, 28 ans. Et je ne compte pas reprendre cette pratique sexiste et ringarde une fois le Covid enterré!» A en croire les chiffres d’un sondage mené par l’institut Ifop publié en mars 2021, la Neuchâteloise serait loin d’être un cas isolé. 78% des Français interrogés affirment en effet qu’ils cesseront de faire la bise aux inconnus pour se présenter, 50% refuseront également d’y avoir recours pour saluer leurs amis ou collègues. Avant le début de la crise sanitaire, 91% déclaraient faire la bise régulièrement.