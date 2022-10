Justice aux États-Unis – Après l’avortement, les dossiers chauds de la Cour suprême La Cour, à majorité conservatrice, a fait sa rentrée lundi. Au menu: la discrimination positive, le droit de vote, ou les droits des LGBT. Des sujets explosifs en perspective. Alexis Buisson - New York

L’arrivée de Ketanji Brown Jackson, première femme noire à siéger à la Cour suprême, ne modifiera pas l’équilibre politique de l’institution, dominée par six juges conservateurs sur neuf. Ici avec le président John Roberts. Washington, 30 septembre 2022. AP Photo/Carolyn Kaster

Les barrières de sécurité dressées autour du bâtiment de la Cour suprême, à Washington, risquent de rester. Après la révocation de «Roe vs Wade», l’arrêt de 1973 qui fit de l’accès à l’avortement un droit constitutionnel, et d’autres décisions controversées affaiblissant la protection de l’environnement et étendant le port d’armes à feu notamment, la Haute Cour devra trancher plusieurs dossiers brûlants lors de sa nouvelle année de travail. Celle-ci a débuté lundi.