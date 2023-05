Football – Après l’avoir giflé, Servette peut aider Sion Pour une fois, les Valaisans seront samedi soir les plus grands supporters des Grenat, qui affrontent Winterthour. Daniel Visentini

Sion a été écrasé 5-0 par Servette la semaine passée. Ce samedi, les Valaisans seront pourtant les plus grands supporters des Grenat, qui affrontent Winterthour. Cyril Zingaro/GallayPhoto

Ils ne vont pas enfiler un maillot grenat, non, bien sûr que non. Surtout pas après la correction subie samedi dernier, le 5-0 encaissé à la Praille. Mais samedi soir, il y a fort à parier que les supporters et même les joueurs et les dirigeants du FC Sion seront les plus grands fans du Servette FC. Magie du pragmatisme: les Sédunois, lanterne rouge de Super League, n’ont plus leur destin en mains et, comme les Grenat affrontent Winterthour, une longueur devant eux au classement, il vaudrait mieux que les Genevois s’imposent à la Schützenwiese, ce samedi soir (18 heures).

L’élan inavouable est là, en filigrane de ce Winterthour-Servette. Heureusement pour les Valaisans, pas de calculs d’apothicaire du côté des Servettiens: ils sont 2es au classement et veulent le rester, indépendamment des avantages potentiellement plus intéressants que pourrait offrir un troisième rang pour l’aventure européenne (phase de groupe assurée, notamment si YB remporte la Coupe).

Servette a déjà dépassé son record de points sur une saison: il compte déjà 51 points, à trois matches de la fin, c’est mieux que les 50 points de la saison 2020-2021 (3e). «Et on veut placer la marque le plus haut possible, lance Geiger. C’est notre progression, c’est comme cela que l’on mesure la valeur d’une performance.»

Geiger veut terminer en beauté

Pas faux. L’entraîneur quittera le banc dans quelques jours après cinq saisons couronnées de succès. Il restera peut-être dans l’organigramme du Servette FC, s’il accepte la proposition que Didier Fischer, le grand patron de la famille grenat, a promis de lui faire.

En attendant, il veut terminer en laissant Servette le plus haut possible, autrement dit en conservant cette 2e place qui a été celle des Genevois durant la grande majorité de la saison.

De quoi rassurer Sion et ses supporters pour l’issue de Winterthour-Servette? Les Valaisans croisent les doigts, eux qui recevront dimanche le champion en titre, YB. Pas sûr qu’on entende des «Hop Servette» du côté du Valais samedi soir, mais nécessité faisant loi, il devrait y avoir au moins l’espoir d’une victoire servettienne. Rareté de l’instant.

