Ge/Servette s’impose aux tirs aux buts – Après Lausanne, les Genevois s’offrent encore un bon derby Seul regret pour les Aigles, alors qu’ils menaient 3 à 1 au deuxième tiers face à Gottéron, ils auraient dû faire la décision en soixante minutes. Christian Maillard

Noah Rod a inscrit le tir au but décisif qui a permis à GE/Servette de s’imposer face à Fribourg. ERIC LAFARGUE

Un casque sur les oreilles, une canne dans les mains, un survet’ mais aucun patin, juste une paire de baskets. Linus Omark, toujours en quête d’un tour de magie avec le puck, a longtemps dansé sur la glace. Mais c’était une heure avant la partie, en fusillant une cage vide et en chantant. À chaque fois les filets tremblaient et lui, le genou à terre, célébrait un but. C’est le rituel d’un Suédois qui a toujours besoin de marquer son territoire avant d’enfiler son casque jaune et se mettre en avant, au show. Mais à l’exception d’un assist au premier tiers, la star des Vernets n’a malheureusement pas poursuivi son festival. Ou alors si, mais pour amuser la galerie, à la maison, sur leur fauteuil.