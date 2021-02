La floraison des noisetiers démarre – Après la toux du Covid, voici les éternuements des pollens L’arrêt des précipitations et le redoux faisant éclore les premières fleurs, le Centre d’allergie Suisse aha! rappelle les mesures à prendre et fait le tri des symptômes. Sylvain Muller DÉVELOPPEMENT SUIT

Reconnaissables entre mille, les chatons des noisetiers sont un des premiers signes visibles de l’arrivée du printemps. Sylvain Muller – archives

Avec l’arrêt des précipitions et le redoux apparaît un des tout premiers signes visibles de l’arrivée du printemps: les branches encore nues des noisetiers se parent de chatons jaune pâle se balançant au gré des brises. Les observateurs de la nature n’auront pas manqué de repérer leur arrivée ces derniers jours, une arrivée dans la moyenne des statistiques, due à la neige et au froid du mois de janvier. Mais l’an passé, on pouvait déjà en observer début janvier sur les rives du lac Léman.

Dans un communiqué publié vendredi, le Centre d’allergie Suisse aha! rappelle que cette éclosion végétale peut faire le malheur des personnes allergiques: «Les aulnes étant également prêts à fleurir […], il faut s’attendre à des concentrations modérées à fortes de pollens les jours sans pluie et plus chauds. Les personnes réagissant à ces pollens doivent donc, si possible, éviter le contact et avoir leurs médicaments à portée de main.» Et de rappeler, au passage, que chaque chaton de noisetier peut libérer jusqu’à deux millions de grains de pollen.

Symptômes différents du Covid

En ce début d’année 2021 se pose évidemment la question de la confusion possible entre des symptômes allergiques avec ceux du Covid. La responsable des services spécialisés chez aha!, Sereina de Zordo, sépare les choses: «Les crises d’éternuement, les yeux rougis, larmoyants et irrités ainsi que les démangeaisons au niveau du palais, du nez et des oreilles sont des symptômes typiques d’une allergie.» Mais elle conseille aussi en cas de doute de consulter un médecin par téléphone.