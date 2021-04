Décrire la présidence de Joe Biden au terme de ses 100 premiers jours est finalement assez simple. Elle est à l’opposé de celle de Donald Trump. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche le 20 janvier, le président des États-Unis a remis au goût du jour la discipline, la lutte contre le Covid-19, la science, le climat, le respect des minorités, le rôle du gouvernement. Et surtout le calme à Washington qu’apprécient tant ses concitoyens.

Les Américains aiment avoir leurs repères. Leur quotidien rythmé par le travail, par les traites de leur maison, les mensualités de leur(s) voiture(s) et les activités extrascolaires des enfants se nourrit de certitudes. Et moins ils doivent se préoccuper de leur gouvernement, mieux ils se portent.

Joe Biden a compris que les Américains étaient fatigués des gesticulations de Donald Trump pendant quatre ans et que leur priorité était de tourner la page de la pandémie le plus vite possible. Il a mis sur pied une campagne de vaccination menée tambour battant avec une efficacité militaire. Parallèlement, il a obtenu le passage d’un plan de sauvetage de l’économie qui a garanti un chèque de 1400 dollars à la plupart de ses concitoyens et a permis de réduire la pression financière sur les familles américaines.

Pour le reste, Joe Biden est déterminé à ne pas faire de vagues, une recette qui marche. Sa cote de popularité est d’ailleurs à son image de patriarche rassurant. Elle n’atteint pas des sommets, mais elle reste constante et positive. En homme politique expérimenté, Joe Biden l’alimente en distillant des décisions concrètes à intervalles réguliers. À la veille de son discours ce mercredi soir au Congrès, il a annoncé que les Américains vaccinés peuvent désormais sortir sans masque lorsqu’ils ne sont pas dans la foule. Un pas de plus vers le retour à la liberté et à la sérénité promises.

