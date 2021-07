Conséquences des intempéries – Après la sécheresse, la forêt jurassienne revit grâce à la pluie Alors que les forêts jurassiennes avaient fortement souffert des chaleurs des dernières années, la météo estivale pluvieuse est arrivée à point nommé.

Même si les fortes précipitations ont cassé de nombreux arbres, comme ici au bord du Doubs le 14 juillet 2021, la météo a permis aux forêts jurassiennes de souffler après les années de sécheresse. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Les importantes précipitations de ces dernières semaines apportent un répit à la forêt jurassienne menacée de dépérissement en raison des périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes. La météo pluvieuse a également freiné la pullulation des bostryches.

Il y a deux ans, le canton du Jura affichait un ton pour le moins alarmiste face au dépérissement du hêtre, considérant même la situation comme une catastrophe forestière au sens de la loi. Les dégâts à la forêt, en particulier en Ajoie, étaient liés à la sécheresse exceptionnelle de 2018.

Aujourd’hui, la situation est bien meilleure. «On est plutôt content de cette météo, c’est un répit bienvenu», explique à Keystone-ATS Mélanie Oriet, responsable du domaine forêts et dangers naturels à l’Office de l’environnement du canton du Jura. «Les arbres, et en particulier leurs systèmes racinaires, peuvent se refaire une santé».

Les arbres ne doivent pas puiser dans leurs réserves, au contraire ils peuvent en faire et même disposer d’une certaine marge si de nouvelles périodes de sécheresse devaient survenir. La pluie les aide à se rétablir. La forêt est plus verte que les dernières années, constate Mélanie Oriet.

Coup dur pour le bostryche

Une autre menace qui pesait sur la forêt jurassienne semble être du moins provisoirement freinée: celle des populations de bostryches, aussi appelées scolytes. «Les bostryches redoutent une météo humide et fraîche. Ils volent moins et se reproduisent moins», souligne la responsable du domaine forêts et dangers naturels.

Il y a donc moins de foyers récents de cet insecte ravageur. Un résineux peut dépérir dans les deux à trois semaines après que les scolytes ont commencé à se développer sous l’écorce.

ATS

