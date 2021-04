Météo en Suisse – Après la «goutte froide», le printemps s’installe Une hausse des températures est annoncée. Attention toutefois au respect des règles sanitaires. Caroline Zuercher

La météo des prochains jours permettra de profiter des terrasses. JEAN-PAUL GUINNARD

Le printemps fait enfin son arrivée. «Un régime dominé par les hautes pressions, mais avec de la bise, va s’installer dans nos régions dès demain jeudi, annonce Aude Untersee, prévisionniste et météorologue chez MétéoSuisse. Il va assurer un ensoleillement plus généreux, avec toutefois encore un ressenti frais dans les endroits exposés au vent. Samedi, son affaiblissement devrait permettre aux températures de monter plus significativement, jusqu’à 18 degrés sur le Plateau, et 22 degrés en Valais.»

«Samedi, l’affaiblissement de la bise devrait permettre aux températures de monter plus significativement.» Aude Untersee, prévisionniste et météorologue chez MétéoSuisse

Les Suisses devraient donc pouvoir profiter de l’ouverture des terrasses – avec la prudence qui est de mise. Adieu, le front froid qui nous a valu une première moitié d’avril si particulière. MétéoSuisse le confirme: en Suisse romande, le nombre de jours de gel mesurés par les stations de plaine a été deux à trois fois supérieur à la norme, sur la période allant de 1981 à 2010.

Le gel n’a pas seulement frappé lourdement les vergers. MeteoNews a indiqué mercredi qu’il a aussi entravé l’apparition et la dispersion des pollens, notamment du noisetier et de l’aulne. Ceux du bouleau et du frêne, qui fleurissent actuellement et sont hautement allergènes, suivent en outre la même tendance. Leur intensité devrait donc être inférieure à celle de 2020.

La «goutte froide» qui transite sur la Suisse entraîne la formation de cumulus, comme ici sur le Jura. Webcam Nyon-La Côte/MétéoSuisse

Ce mercredi, nous avons encore connu ce qu’on appelle une «goutte froide». «Il s’agit d’une petite dépression composée d’air plus froid en altitude. Cela contribue à soulever l’air à grande échelle, ce qui entraîne la formation de jolis cumulus, d’averses et d’orages sur les reliefs», détaille Aude Untersee.

La suite? Une dégradation est possible lundi prochain. «Le temps sera sans doute plus couvert, avec une baisse relative et temporaire des températures.» Pour l’ensemble de la semaine prochaine, la probabilité d’avoir des températures basses est… aussi élevée que celle d’avoir des températures normales… En revanche, les pronostics penchent légèrement vers des journées humides.

Si l’on regarde encore plus loin, le Böögg a annoncé lundi un bel été. Le Böögg? Il s’agit du Bonhomme Hiver brûlé chaque printemps à Zurich. Le temps écoulé entre le moment où le bûcher est allumé et celui où sa tête explose est censé prédire la météo de l’été. Pandémie oblige, le Böögg a déménagé cette année sur le pont du Diable, dans le canton d’Uri. Il a explosé après douze minutes et cinquante-sept secondes, ce qui a été jugé comme un bon présage.

Qu’en pense la spécialiste? En Suisse, les perspectives saisonnières (pour les trois mois à venir) sont «délicates» à effectuer. Des hypothèses basées sur la situation actuelle dans le monde entier et des comparaisons avec le passé existent néanmoins. Résultat? «Pour les mois de mai à juillet, nous nous attendons plutôt à des températures supérieures à la norme pour la saison», répond Aude Untersee, avec toutes les pincettes d’usage.

Cette fois, le Böögg a donc peut-être vu juste. Cela dit, MétéoSuisse a réalisé une étude statistique sur les années 1965 à 2019. Sa conclusion ne surprendra pas les esprits rationnels: il n’y a pratiquement aucune corrélation entre la durée de combustion du célèbre Bonhomme Hiver et la température moyenne estivale. De quoi nourrir les conversations en terrasse ce week-end.

