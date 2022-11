Karjala Cup – Après la Finlande, la Suisse bat aussi la République tchèque L’équipe de Suisse a battu la République tchèque 3-2 après prolongation et termine au deuxième rang de la Karjala Cup. Sven Senteler a marqué le but gagnant après 20 secondes dans le temps additionnel. Andres Ambühl a disputé son 300e match sous le maillot national. Cyrill Pasche

Les Suisses, à l’image de Damien Riat, peuvent être satisfaits des performances encourageantes entrevues à la Karjala Cup de Turku, en Finlande. keystone-sda.ch

Grâce à sa victoire 3-2 après prolongation contre la Tchéquie dimanche, la sélection de Patrick Fischer s'est assurée la deuxième place - derrière la Suède - à la Karjala Cup de Turku en Finlande. Le programme était pourtant chargé avec trois matches en quatre jours face aux trois poids lourds du hockey continental: la Finlande jeudi (victoire 3-2 après les tirs au but), la Suède samedi (défaite 3-2 après prolongation) et la Tchéquie dimanche avec le gardien Leonardo Genoni de retour devant les filets (victoire 3-2, but de Sven Senteler à la 61e minute).

300 matches et un but pour Ambühl

La troisième sortie des Suisses, contre les Tchèques au dernier jour de la compétition, a probablement été la plus laborieuse du tournoi. Andres Ambühl, qui disputait son 300e match international, a égalisé à 1-1 à la 11e minute d’un superbe tir depuis un angle fermé. Les Tchèques ont repris l’avantage grâce à un but de l’attaquant d’Ambri Michael Spacek (13e). Noah Rod, d’une déviation chanceuse, a permis aux Suisses de revenir une fois de plus à la hauteur des Tchèques juste avant la fin de la deuxième période (38e, 2-2). En prolongation, une grossière erreur de relance d’un défenseur tchèque a offert le but gagnant à l’attaquant du EV Zoug, Sven Senteler, après 20 secondes seulement dans le temps additionnel (61e, 3-2).

Rendez-vous à Fribourg

Le prochain rendez-vous international aura lieu du 15 au 18 décembre à Fribourg dans le cadre des «Swiss Ice Hockey Games». L’équipe nationale tentera de confirmer ses bonnes performances de la Karjala Cup en se mesurant aux mêmes formations: la Suède (le 15), la Tchéquie (le 17) et la Finlande (le 18). Le sélectionneur Patrick Fischer devrait d’ailleurs aligner une formation quelque peu différente de celle qui vient de décrocher le deuxième rang à Turku.



