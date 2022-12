Qatar 2022 – Après la Coupe du monde, les Jeux olympiques? La fin du Mondial de football n’est pas le terminus des ambitions qatariennes en matière d’organisation d’événements sportifs. En ligne de mire, les JO 2036. Florian Vaney - Doha

Le magnifique Lusail Stadium accueillera-t-il la cérémonie d’ouverture des Jeux, en 2036? Getty Images

L’environnement de la Coupe du monde qatarienne se sera montré impitoyable pour qui s’y est rendu avec méfiance. L’ambiance de camp de vacances dans un décor splendide a participé à rendre chaque pas plus léger. L’organisation quasi sans couacs a devancé les critiques les plus faciles. L’ambiance cosmopolite des lieux a livré son verdict imparable: les Occidentaux étaient bien seuls pour trimballer leur scepticisme dans les rues de Doha. Et encore. Nombre d’entre eux ont également fini par se rallier à la cause du football.