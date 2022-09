Débat sur un symbole religieux – Après la burqa, le voile sera-t-il interdit à l’école? Une élue du Centre veut bannir le voile islamique des salles de classe. Un expert met en garde contre une discrimination des jeunes filles musulmanes. Alessandra Paone

En 2021, le peuple suisse s’est prononcé en faveur d’une interdiction de la burqa. Aujourd’hui, le débat porte sur l’interdiction du voile à l’école. Photo: Keystone

Il y a plus d’un an, la Suisse s’est prononcée en faveur d’une interdiction de se dissimuler le visage. Ainsi, le port de la burqa et du niqab n’est plus autorisé. Alors que cette interdiction n’est pas encore entrée en vigueur, le parlement discute déjà du prochain vêtement à interdire.