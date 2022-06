Service interdit au bout du lac – Après Genève, l’effet boule de neige qui menace Uber Le statut de salariés de ses chauffeurs fait planer sur Uber la menace de millions d’arriérés de cotisations sociales à régler, dans toute la Suisse. Pierre-Alexandre Sallier (collaboration: Simone Honegger)

L’application de voitures à la demande annonce qu’«Uber n’est pas disponible dans cette zone» depuis samedi à Genève. La multinationale est obligée d’y cesser son activité, «le temps de se mettre en règle avec la loi», selon le Département de l’économie. KEYSTONE

Genève, et ensuite Lausanne, Zurich? Les utilisateurs de l’application Uber, qui veut remplacer les taxis sur la planète, se demandent si l’interdiction de ses services, depuis vendredi soir au bout du lac, ne va pas s’étendre au reste de la Suisse.

À l’origine de cette opération ville morte, la confirmation, il y a une semaine par la plus haute Cour de justice du pays, que les chauffeurs Uber devaient être considérés comme des employés. Non comme des indépendants. Enjeu financièrement crucial. Qui explique pourquoi la multinationale a martelé dès vendredi que ce qui se passe à Genève «ne fait référence qu’à la manière dont Uber y opérait jusqu’en 2019». Et que cette décision «n’a pas d’implications directes sur [ses] opérations dans d’autres cantons».