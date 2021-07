Premier contrat pro à Servette – Après Eric Pédat, voilà Nils, son fils Le garçon de l’ancien portier des Grenat (20 ans le 12 juillet) a signé ce vendredi son premier contrat professionnel avec le club de la Praille. Son père est forcément très fier. Christian Maillard

Nils Pédat avait effectué ses débuts avec la première équipe de Servette le 18 avril dernier à Bâle. Il vient de signer son premier contrat chez les pros avec les Grenat. ERIC LAFARGUE

Après Eric Pédat, champion de Suisse avec le Servette FC en 1999 et vainqueur de la Coupe en 2001, voilà son fils, Nils, avec un maillot grenat sur les épaules, sauf que lui, c’est en attaque, en non dans la cage, qu’il va s’illustrer. Né le 12 juillet 2001, cet attaquant, qui était entré en jeu à Bâle en fin de saison dernière, s’est engagé avec le club de la Praille jusqu’en 2022, avec une option pour une année supplémentaire. Il s’agit de son premier contrat avec les pros. «Après avoir rejoint les rangs de la première équipe en cours de saison dernière, il a pleinement donné satisfaction au staff technique», se réjouit Philippe Senderos, directeur sportif des Genevois.

Son père, son ange gardien, est forcément très fier de l’arrivée de son fiston avec ce Servette FC qui lui a procuré tellement de bonheur. «Il n’a pas le même caractère que moi qui étais un tueur et un gueulard, se marre l’ancien portier. Lui, c’est plus la maman. Jusqu’à maintenant, c’était plus le foot plaisir mais là il va découvrir le stade supérieur où il devra se faire mal chaque jour pour gagner sa place. Mais je pense qu’il est plus doué que moi avec notamment un meilleur pied gauche. C’est un joueur instinctif qui prend des risques alors que moi j’étais plus carré, plus cartésien. Nils a un petit côté artiste…»

‹‹Je pense qu’il est plus doué que moi. C’est un joueur instinctif, avec un bon pied gauche, qui prend des risques alors que moi j’étais plus carré, plus cartésien. Nils a un petit côté artiste.›› Eric Pédat à propos de son fils

Eric Pédat a toujours la passion du foot et de Servette. ERIC LAFARGUE

Eric Pédat, qui fêtera ses 54 ans le 23 juillet, est conscient que son garçon, qui s’est construit gentiment par toutes les filières interrégionales a encore beaucoup de travail devant lui avant de s’imposer à ce niveau. «Le chemin est encore long mais je lui souhaite de s’éclater le plus possible dans ce milieu où il a poussé une nouvelle porte derrière laquelle le plus dur arrive. À lui de vivre à fond le moment présent où il sera bien encadré pour progresser et s’accrocher en tirant le maximum du groupe!»

Eric Pédat se souvient de ses débuts pros, en 1985, sur le banc, en Coupe d’Europe contre Aberdeen, avec le Servette d’un certain Alain Geiger! ERIC LAFARGUE

Eric Pédat se souvient très bien de ses débuts pros, en 1985, quand il avait rejoint la première équipe à l’âge de 18 ans. «Il y avait Erich Burgener dans les buts, Michel Renquin et un certain Alain Geiger, sourit celui qui est aujourd’hui professeur de sport au Collège du Rosay à Rolle. Je m’étais retrouvé avec eux à Aberdeen pour un match de Coupe d’Europe. Avec tous ces gros caractères dans l’équipe, je m’étais fait un peu secouer. On apprend très vite ce qu’est un jeune avec les pros. C’est ce que va découvrir Nils.» Un fiston prêt à suivre la même trajectoire. À plus d’un titre…

Nils Pédat à l’entraînement apprend déjà beaucoup d’Alex Schalk et de ses coéquipiers servettiens. ERIC LAFARGUE

