Conséquences du Covid-19 – Après deux ans de galère, la crise a eu raison de son pub Milène de March a tout fait pour sauver le Flanagan’s de la faillite. Elle est désormais contrainte de mettre la clé sous la porte. Léa Frischknecht

«RIP» comme «Repose en paix», peut-on lire sur la devanture du Flanagan’s. Le message est fort même si la patronne avoue qu’il est dû au hasard: les décorations d’Halloween n’ont pas encore été retirées. LAURENT GUIRAUD

«C’est un véritable sentiment d’injustice… et je dois dire que c’est très lourd à porter.» Émue, Milène de March s’essuie pudiquement le coin de l’œil. Infectée par deux fois par le Covid-19, elle n’en garde heureusement aucune séquelle. Son pub, le Flanagan’s, lui, n’aura pas survécu à la crise. Et aujourd’hui, dans la tête de cette gérante de 39 ans, se mêlent tristesse, déception, fatigue et colère.

C’est au printemps 2019 qu’elle a décidé de reprendre ce pub, situé rue du Cheval-Blanc, en Vieille Ville. Lenteur administrative oblige, elle reçoit les autorisations pour ouvrir à la fin de l’été et celle pour l’animation en octobre. «Comme nous proposions un peu de restauration, nous avons obtenu la patente café-restaurant, détaille-t-elle. Un détail qui compliquera nos affaires plus tard.»