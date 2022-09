Reportage – Russin retrouve sa Fête des vendanges Ce week-end, le petit village du Mandement vit à nouveau au rythme de sa manifestation historique, après deux ans d’annulations. Pas de voitures et des bénévoles heureux. Chloé Dethurens

Genève, le 17 septembre 2022. Fête des vendanges de Russin. Dégustation de vin. MAGALI GIRARDIN

L’odeur des frites. Le tintement des manèges. Les grappes de visiteurs qui, au fur et à mesure de la journée, se font de plus en plus épaisses. Après deux annulations pour cause de pandémie, Russin a renoué avec son historique grand raout villageois ce week-end. Samedi, la Fête des vendanges a enfin pu ouvrir sa 59e édition. Elle s’étalera sur deux jours dans un village totalement fermé à la circulation.