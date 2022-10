Sécurité routière – Après deux accidents «voiture contre enfant», Sécheron se mobilise Des habitants demandent la piétonnisation de deux tronçons de l’avenue Blanc et la mise à 20 km/h de cinq rues. La maman d’une victime témoigne. Sophie Simon

C’est au niveau de ce passage pour piétons qu’un petit garçon a été percuté par une voiture en mars. LAURENT GUIRAUD

Le bilan humain est lourd aux environs de l’école de Sécheron. En janvier, une adolescente a été percutée par un véhicule alors qu’elle traversait en dehors des clous. La police n’a pas été sollicitée et ne garde donc pas de trace de ce premier accident passé sous les radars officiels. En mars, c’est un petit garçon de 3 ans et demi qui a été touché sur le passage pour piétons et qui a dû être conduit aux urgences pédiatriques (lire ci-contre le témoignage de sa maman).