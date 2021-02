Lettre du jour – Après Bismarck, Voltaire et Schiller Opinion Courrier des lecteurs

AFP

Genève, 22 février

Honnir Bismarck? Il a présidé le congrès de Berlin qui a décidé des modalités du partage de l’Afrique. Certes, il n’aurait pas fallu aller en Afrique. Aujourd’hui, les Africains nous le font payer. De même, il n’aurait pas fallu entreprendre les croisades: aujourd’hui, les musulmans nous le font payer. Il faut rappeler qu’à l’époque du congrès de Berlin, les Européens n’avaient guère vu que les côtes de l’Afrique, mais qu’ils n’étaient pas allés à l’intérieur des terres. C’est l’époque où Léopold II envoyait des explorateurs dans l’actuel Congo.

L’erreur est plus ancienne. Quand le grand Schiller a donné sa leçon inaugurale comme professeur d’histoire, il a exprimé l’opinion que l’Europe était le porteur de la civilisation et qu’elle avait le devoir de porter cette civilisation aux autres peuples. C’était l’air du temps. Schiller s’est trompé, mais cela ne fait pas de lui un mauvais poète. Voltaire s’est enrichi dans le commerce des esclaves, mais cela ne fait pas de lui un mauvais écrivain. Il s’est enrichi ainsi, mais cela ne l’a pas empêché de défendre la famille Calas ou le chevalier de la Barre. Cette erreur n’affecte pas son génie. Va-t-on déboulonner les statues de ces grands écrivains?

Et Bismarck? Il est monstrueux de le rendre responsable de la colonisation allemande. […] Quand Napoléon III a déclaré la guerre à la Prusse, Bismarck ne croyait pas à une victoire de son pays. Comme tous les Allemands de l’époque, il attendait une invasion française en Allemagne, une de plus, après celles de Louvois et de Napoléon premier. Non seulement Bismarck a réussi l’unification de l’Allemagne, mais en plus il a convaincu les grandes puissances que cette unité était un facteur de stabilité en Europe. Et elle l’a été. Les choses ont commencé à se dégrader quand Guillaume II s’est défait du grand chancelier. C’est le nouvel empereur qui a voulu suivre l’exemple de la Grande-Bretagne et constituer un empire colonial. Rendre Bismarck responsable des répressions en Namibie est aussi idiot que de rendre Clovis responsable de la croisade des Albigeois.

Plutôt que de renverser des statues, on devrait en ériger une au plus grand absent de l’histoire: le bon sens.

Alain Marti