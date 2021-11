Politique française – Après Barnier, un autre candidat à la présidentielle à Genève Philippe Poutou, représentant du Nouveau Parti anticapitaliste, était invité par SolidaritéS à l’UOG. Marc Bretton

Meeting avec Philippe Poutou candidat à la présidentielle française, organisé par le parti SolidaritéS, ce jeudi 4 novembre 2021 à l’Université ouvrière de Genève. BASTIEN GALLAY

Michel Barnier s’était exprimé mercredi dans un salon à l’hôtel Président Wilson, Philippe Poutou, candidat du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) à la présidentielle française, a eu droit jeudi soir au sous-sol de l’Université ouvrière. À vrai dire, ce n’était pas tant une réunion de campagne qu’un rassemblement, dans lequel le candidat invité par SolidaritéS ne semble d’abord être qu’un élément parmi d’autres. Car, tradition oblige, on passe d’abord en revue les luttes du moment à Genève et en Suisse: occupation du restaurant à l’université par la CUAE, Cité Léopard, grève féministe, grève pour le climat, aéroport, etc. Des acteurs s’expriment. Des applaudissements de la centaine de personnes présentes dans le public ponctuent chaque intervention et puis on chante: «Tout est à nous, rien n’est à eux. Partage du travail, partage des richesses ou ça va péter.»