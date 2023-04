Mon animal et moi – Après avoir vécu un trauma, «Babi» et «Yumi» sont choyés Amina et Anthony bichonnent leurs minilops, après une stérilisation compliquée, et se préparent à les surveiller à distance pendant leurs vacances. Christophe Pinol

Anthony et Amina avec «Yumi» et «Babi», leurs deux lapins minilops. Yvain Genevay

Amina, Anthony, Babi et Yumi: la famille au grand complet! Quand les deux premiers nous accueillent, les deux autres, des lapins minilops, sont en mode «chill out», étalés de tout leur long sur le sol de la cuisine. «Signe qu’ils sont bien chez eux», précise Amina en souriant. Evidemment, on a à peine posé nos affaires qu’ils se mettent à détaler et on ne les reverra plus aussi relax. Mais avec leurs oreilles tombantes et leur look de peluche, ils sont craquants.