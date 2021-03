Hockey sur glace – Après avoir plané à Berne, les Aigles ont piqué du nez Ge/Servette a laissé filer le match et deux points alors qu’il avait maîtrisé son sujet pendant quarante minutes. Grégoire Surdez Berne

Linus Omar (Ge/Servette), à gauche, et Beat Gerber (berne), à droite, se battant pour le puck. KEYSTONE

Ge/Servette peut s’en vouloir. Alors qu’il tenait son os, qu’il avait posé sa patte sur celles des Ours, il a laissé filer deux points après une séance de tirs au but qui a souri aux Bernois. De cet exercice, on retiendra surtout le petit bijou signé Inti Pestoni qui a conclu sa feinte d’une (seule) main de maître. Sur le plan comptable, les hommes de Pat Emond ont donc égaré deux points bêtement. D’autant plus que la prestation livrée dans la capitale avait été très rassurante pendant quarante minutes.

Contre un adversaire qui vaut bien plus que son classement, et qui restait sur une victoire en finale de Coupe contre Zurich, les Aigles ont parfaitement appliqué leur plan de jeu. L’idée était de resserrer les boulons après une série de matches où les adversaires avaient eu beaucoup trop d’occasions de tirer sur le but. Pendant les deux premières périodes, malgré l’absence de Tömmernes et Winnik, Genève n’a laissé que 15 shoots à des Bernois parfaitement contenus.