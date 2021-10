La reconversion d’André Georges – Après avoir gravi les cimes, il préfère maintenant les peindre Il a gravi neuf sommets de 8000 m, dont l’Everest; il a escaladé 200 fois la Dent-Blanche, dont vingt-cinq fois par la face nord. André Georges, ce formidable alpiniste, s’est mis à la peinture: «Jeune, j’avais rêvé de faire les beaux-arts», confie-t-il. Jean Ammann

André Georges dans sa maison de Villa, en dessus des Haudères: de l’action à la contemplation avec, toujours, la montagne en toile de fond. Yvain Genevay / Tamedia

Avec son regard raphaélien, André Georges était apparu au milieu de tableaux et derrière lui, dans un coin de la chambre, il y avait un chevalet. Pour La Télé (Vaud-Fribourg), ce géant à la voix si douce venait raconter devant la caméra quelques-unes des aventures qu’il avait vécues avec Erhard Loretan. Nous nous étions dit: est-il possible que cet homme, l’un des plus grands alpinistes que la Suisse ait connu, se soit mis à peindre? Que ce conquérant de l’inutile, qui, dans la force de ses 26 ans, avait gravi en solitaire la voie Gogna dans l’immense face nord du Cervin, résume désormais la verticalité à celle bien minuscule de la toile? Alors, nous lui avons posé la question: «Oui, je me suis mis à la peinture il y a quelques années et j’ai fait trois expositions en Valais», avait-il lâché au bout du fil. Nous lui avions dit que nous aimerions qu’il nous parle de sa reconversion, d’une vie qui glisse de l’action à la contemplation… Il avait dit: «C’est nul, comme sujet, tu ferais mieux de faire les chiens écrasés.» Alors, n’écoutant que notre courage, mais escorté d’un photographe, «tu vas venir photographier un gars tout ratatiné», nous avons pris la route de Villa (avec ou sans z, car les deux s’écrivent), en dessus d’Evolène, et nous entrâmes dans l’atelier du peintre aux neuf 8000.