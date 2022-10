Rivières genevoises à sec – Après avoir frisé la catastrophe, la Drize se porte à merveille Une pêche électrique de contrôle a révélé la présence d’une forte population de poissons dans ce cours d’eau, qui a dû être alimenté en eau potable cet été. Antoine Grosjean

Cet été, la rivière genevoise la Drize a dû être alimentée en eau potable pour éviter qu’elle ne soit complètement à sec et sauver les poissons. LUCIEN FORTUNATI

Bonne nouvelle! La Drize, après avoir frisé l’assèchement total, se porte à nouveau bien. Cet été, alors que sévissait une sécheresse historique, il a fallu injecter de l’eau potable dans la rivière genevoise afin de sauver la faune aquatique et les poissons qui l’habitent. Or, ces derniers y pullulent aujourd’hui. Cette mesure inédite, qui a tout de même duré plus de deux mois, a donc porté ses fruits.