Tribunal administratif fédéral – Après 40 ans en Suisse, un multimillionnaire français rate sa naturalisation Le septuagénaire a commis un excès de vitesse sur un tronçon en travaux. Il pensait que cela ne le prétériterait pas. À tort. Arthur Grosjean

Le Tribunal administratif fédéral de Saint-Gall n’a pas été sensible aux arguments du septuagénaire sur sa bonne intégration. KEYSTONE

On ne le dira jamais assez. Obtenir la naturalisation suisse est une entreprise périlleuse quand on ne respecte pas le Code de la route. Un septuagénaire français vient de l’apprendre à ses dépens. Établi en Suisse depuis près de 40 ans, l’entrepreneur multimillionnaire pensait que l’obtention du passeport suisse se révélerait une simple formalité. Que nenni. L’Administration fédérale, puis la plus haute juridiction du pays, viennent de le recaler sèchement.