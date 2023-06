Israël – Elle meurt après vingt-deux ans dans le coma à la suite d’un attentat Blessée lors de l’attentat de la pizzeria Sbarro à Jérusalem en 2001, Hanna Nachenberg a été enterrée jeudi après avoir passé vingt-deux ans dans le coma.

L’attentat, un des plus sanglants de la seconde Intifada, soulèvement palestinien au début des années 2000, avait été revendiqué par le Jihad islamique. AFP

Une Israélienne, blessée lors d’un attentat à Jérusalem en 2001, a été enterrée jeudi après avoir passé vingt-deux ans dans le coma, selon des images de la télévision israélienne.

Hanna Nachenberg avait 31 ans lorsqu’elle a été blessée lors d’un attentat suicide à la bombe le 9 août 2001, qui avait fait quinze morts – dont huit enfants – et plus de 120 blessés dans la pizzeria Sbarro, à Jérusalem. L’attentat, un des plus sanglants de la seconde Intifada, soulèvement palestinien au début des années 2000, avait été revendiqué par le Jihad islamique.

Hannah Nachenberg était, depuis, dans le coma et devait fêter ses 53 ans en juillet, selon son père, interrogé par le site d’information Ynet. Hospitalisée depuis trois semaines, elle est morte mercredi soir à l’Hôpital Ichilov de Tel-Aviv. «Notre fille est morte après vingt-deux ans d’héroïsme», a-t-il déclaré.

53 ans le mois prochain

Des dizaines de personnes ont participé à son enterrement jeudi, selon des images de la chaîne de télévision publique Kan 11. Très émue, la sœur de Hannah a évoqué la fille de la défunte, qui se trouvait à ses côtés le jour de l’attentat. Âgée de 3 ans, elle avait été miraculeusement épargnée.

En 2017, la Jordanie avait refusé d’extrader une Jordanienne accusée d’avoir participé à cet attentat et figurant sur la liste des «terroristes les plus recherchés» par le FBI. Deux citoyens américains ont également été tués lors de cet attentat.

AFP

