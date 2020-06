C’est votre histoire – «Après 18 ans d’anorexie-boulimie, j’ai faim de vie» Malgré les graves troubles alimentaires dont elle a souffert, Anne a réussi à devenir chirurgien. Aujourd’hui sortie «de l’obscurité de la maladie», maman comblée et heureuse, elle témoigne. Saskia Galitch

Après 18 ans d’anorexie-boulimie, Anne est aujourd’hui heureuse et comblée. Corinne Sporer

L’anorexie-boulimie est une maladie psychiatrique dont on n’ose parler. Une pathologie violente et dévastatrice pour soi-même, pour son entourage. Mais on peut s’en sortir. Parce que même si on a passé une bonne partie de sa vie dans la souffrance, la honte, le dégoût et le mensonge, il y a un après. Et cet après peut être franchement magnifique. Je le sais, je le vis!